Ídolo do São Paulo, Hernanes critica geração de jogadores 'sem técnica'

Ídolo do São Paulo, Hernanes está preocupado com as novas gerações de jogadores de futebol. Em entrevista ao Zona Mista do Hernan, do UOL, o 'Profeta' - como é conhecido pelos torcedores do tricolor - revelou que tem acompanhado jovens em seus primeiros passos no esporte e não tem gostado do que vê.

Eu comecei a usar meu Instagram para ensinar (o futebol), porque eu vi uma necessidade muito grande. Lá na Itália, eu vou nas escolinhas de futebol, vejo os treinos e os garotos não têm coordenação nem técnica. E isso me fez querer ensiná-los, porque me dói os olhos quando eu vejo

Hernanes

Muito identificado com o futebol italiano, Hernanes mora no país europeu e acompanha a liga local. Segundo ele, ao perceber tal necessidade de melhoria nos jovens italianos, tem usado lances dos jogos do Campeonato Italiano para ensinar conceitos técnicos e táticos do jogo. O ídolo do São Paulo posta as "aulas" em suas redes sociais.

Comecei a pegar alguns lances da Série A (da Itália) e ensinar alguns detalhes do jogo. Então eu tenho acompanhado a liga também para isso, porque está se formando um trabalho

Hernanes

Hernanes, no entanto, não tem conseguido acompanhar tanto o São Paulo. O fuso horário entre o Brasil e a Itália o atrapalha para que consiga assistir aos jogos, mas ele tenta se manter atualizado com os resultados e notícias do clube.

Hernanes explica caso Dybala no São Paulo

Hernanes quase agiu como intermediador de uma negociação entre o Tricolor e o craque argentino Paulo Dybala, da Roma.

Recentemente, o jogador argentino foi apontado como possível alvo do São Paulo no mercado. O 'Profeta', no entanto, surpreendeu a torcida são-paulina ao postar um vídeo em suas redes sociais avisando aos tricolores que "estava indo buscar o Dybala".

Eles jogaram juntos na Juventus e muitos torcedores se iludiram com a possibilidade. O vídeo, todavia, não passava de uma brincadeira, como Hernanes explicou em entrevista ao Zona Mista do Hernan, programa do Canal UOL.

Fiquei espantado porque, do nada, comecei a receber várias mensagens dos torcedores me pedindo para trazer ele. Não sabia de onde tinha vindo essa situação do Dybala. Aí eu fiz um comentário num post dele falando que o lugar dele era no São Paulo e deu mais de 20 mil curtidas (...) Depois eu até fiquei me sentindo mal porque a galera começou a se iludir com a situação, mas não deu. Agora é um período em que ele está jogando muito e não tem nem como

Hernanes

Ryan Francisco: cria de Cotia ou jogador de poker?

A mais nova joia de Cotia, Ryan Francisco, recebeu elogios de Hernanes. O ídolo do São Paulo comentou a frieza que o jovem atacante de 18 anos teve ao dar duas cavadinhas em penalidades máximas para virar sobre o Criciúma e colocar o Tricolor na final da Copinha, que seria vencida contra o rival Corinthians.

Quando ele cavou a primeira, eu pensei: 'Caraca, ele usou a estratégia certa'. Porque geralmente, naquele momento, com o jogo chegando ao fim e seu time perdendo, o primeiro pensamento que vem é ir na garantia. Todo mundo espera isso. Só que ele vai na contramão da lógica do que todo mundo está esperando, inclusive o goleiro

Hernanes

A frieza da promessa ao cavar também na segunda penalidade fez com que o 'Profeta' comparasse sua capacidade mental a de um jogador de poker

O Zona Mista do Hernan, apresentado pelo colunista do UOL, André Hernan, vai ao ar com novos episódios às segundas-feiras no canal do UOL Esporte no YouTube.