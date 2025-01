Hernan: composição salarial de Neymar pode chegar a R$ 10 milhões no Santos

A composição salarial de Neymar no Santos pode chegar a R$ 10 milhões com o volume de ações de marketing em torno da volta do "príncipe" à Vila Belmiro, informou o colunista André Hernan no De Primeira.

A composição salarial do Neymar é de R$ 6 milhões a R$ 10 milhões com essa composição de marketing, com essa exposição e venda do produto Neymar no Santos. Por isso o Santos tem essa capacidade financeira para pagar algo que se paga para esses jogadores no exterior.

Hoje o Neymar se torna o jogador mais bem pago do Brasil com essa ação de marketing, que foi muito rápida. Ele chegou, desembarcou no Brasil e já tinha um pacote do Mercado Livre.

É um trabalho desde o primeiro passo dele -- pisou no Brasil e já está trabalhando essa questão do marketing. E assim você consegue viabilizar a contratação que hoje é a contratação mais falada com certeza no Brasil, na América do Sul e talvez no futebol mundial.

André Hernan

Conforme adiantou o De Primeira, o salário fixo de Neymar será apenas uma pequena parte do que o jogador deve receber no Santos.

Assim como aconteceu na primeira passagem de Neymar pelo clube, o grosso dos seus vencimentos virá da comercialização dos direitos de imagem do jogador.

Santos trata 'príncipe' como marca na volta de Neymar; PVC explica

O Santos trata a palavra "príncipe" como marca na volta de Neymar ao clube do Rei Pelé, explicou o colunista Paulo Vinícius Coelho.

O Peixe, inclusive, anunciou o retorno de Neymar à Vila Belmiro com um vídeo que termina com a frase: "o príncipe está de volta".

Ele é um rei que não é rei, é príncipe, que é outra marca que está se tratando — a marca do Neymar não está sendo tratada como de rei, está sendo tratada como de príncipe. O que está acontecendo com a história do príncipe é a informação de que eles estão tentando trabalhar a imagem do Neymar no plano Neymar.

O príncipe está sendo tratado como marca e está acontecendo um plano de marketing que inclui a palavra príncipe e que pode eventualmente incluir a palavra sócio-príncipe, porque o Sócio-Rei é o plano de sócios do Santos, e que vai incluir o acordo [do Santos] com a Umbro, que vai incluir o acordo do Neymar com a Puma, e tudo isso vai interferir na remuneração [de Neymar].

Aí a gente vai descobrir se ele vai ser uma celebridade ou se ele vai ser um craque, que depende do desempenho.

Paulo Vinícius Coelho

O colunista chamou atenção ao número de marcas envolvidas no desembarque de Neymar no Brasil na manhã desta sexta (31).

O craque fez suas primeiras publicidades (no plural porque dentro de uma havia outra) em solo brasileiro ao descer das escadas da aeronave.

Quando você vê a quantidade de marcas que estão nessas primeiras horas, a gente já está falando de oito, nove, dez marcas. Isso viabiliza você pensar no plano de marketing para a permanência do Neymar.

Como é que você explica o que é carisma? Carisma é sinônimo de carisma. Você não tem como determinar o carisma, e é claro que o Neymar tem. Carisma ou você tem ou você não tem.

Paulo Vinícius Coelho

