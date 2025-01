Girona encaminha contratação de Arthur Melo, alvo do Santos

O meio-campista brasileiro Arthur Melo deve deixar a Juventus neste final de janela de transferências. O jogador de 28 anos estava negociando no Santos, porém a proposta do Girona agradou mais à diretoria da Velha Senhora, que irá liberar o meia até o final da temporada por empréstimo.

Nos últimos dias, Arthur Melo foi alvo de Olympique de Marselha, Santos e Girona. Apesar de não jogar desde maio de 2024, quando ainda estava na Fiorentina, havia interesse pela habilidade demonstrada pelo jogador em tempos de Grêmio e Barcelona.

Na sua última sequência, Arthur Melo se destacou pela sua habilidade com passes, que atraiu o interesse de diversos clubes, sobretudo, do Santos. Atuando entre 2023 e 2024 na Fiorentina, o meia brasileiro atuou 48 vezes, marcou dois gols e deu quatro assistências. Além disso, durante a temporada, o atleta foi o jogador com maior eficiência no passe longo dentre as maiores ligas europeias, segundo o Sofascore.

? Arthur (27 anos) é o jogador com a maior eficiência nos passes longos nas TOP 5 ligas europeias 23/24! ?? 91% - ?? Arthur (Fiorentina)

87% - ?? Andrés Guardado (Betis)

87% - ?? Aurélien Tchouaméni (Real Madrid)

87% - ?? Rodri (Man City)

85% - ?? Toni Kroos (Real Madrid) pic.twitter.com/DWdHQqCn8c ? Sofascore Brasil (@SofascoreBR) October 2, 2023

Segundo o jornalista italiano Fabrizio Romano, a proposta do Girona agradou mais à Juventus, por conta da questão salarial. Na negociação, não há cláusula de compra de Arthur para a equipe espanhola.

O jogador chega à Espanha como reforço para o meio de campo do Girona, que conta com Oriol Romeu, Yangel Herrera, Donny van de Beek e Jhon Solís na posição. A equipe está na oitava posição do Campeonato Espanhol, com 28 pontos.