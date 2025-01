Giro europeu: Rayo Vallecano vence Leganés e emenda oitavo jogo invicto no Espanhol

Nesta sexta-feira, pela 22ª rodada do Campeonato Espanhol, o Rayo Vallecano visitou o Leganés no Estádio Municipal de Butarque e venceu por 1 a 0. O tento foi marcado por Pathé Ciss.

Com o resultado, o Rayo, que jogou com um a mais desde os 47 minutos do primeiro tempo, pulou para a sexta colocação, agora com 32 pontos. O time o oitavo jogo sem derrota na competição (quatro vitórias e quatro empates). Do outro lado, o Leganés ficou estacionado em 16º, com os mesmos 23 somados.

O Rayo Vallecano retorna aos gramados na próxima sexta-feira, contra o Real Valladolid, pela 23ª rodada do Campeonato Espanhol. A bola rola às 17h (de Brasília), no Campo de Vallecas. Já o Leganés encara o Real Madrid pelas quartas de final da Copa do Rei. A bola rola na próxima quarta-feira, às 17h, no Estádio Municipal de Butarque.

Lens vence Montpellier e se aproxima do G3 no Francês

Já pela 20ª rodada do Campeonato Francês, o Lens visitou o Montpellier no Stade de la Mosson e venceu por 2 a 0. Os gols foram marcados por M?Bala Nzola e Agbonifo.

Com isso, o Lens pulou para a quinta colocação, agora com 33 pontos, e se aproximou da terceira posição, que leva a equipe para a próxima edição da Liga dos Campeões. Do outro lado, o Montpellier ficou estacionado em 17º, com os mesmos 15 somados.

Lecce bate Parma fora de casa pelo Italiano

O Parma recebeu o Lecce no Estádio Ennio Tardini, pela 23ª rodada do Campeonato Italiano, e perdeu por 3 a 1, de virada. O gol dos mandantes foi marcado por Emanuele Valeri, enquanto Nikola Krstovic, Santiago Pierotti e Santiago Pierotti garantiu o triunfo dos visitantes.

Com o resultado, o Parma ficou com os mesmos 20 pontos e entrou na zona de rebaixamento. O Lecce, por sua vez, chegou a 23 e subiu para 13º.

Werder Bremen vence e se aproxima do Mainz pelo Alemão

Pela 20ª rodada do Campeonato Alemão, o Werder Bremen duelou com o Mainz no Weserstadion e venceu por 1 a 0, com gol de Leonardo Bittencourt.

Com isso, a equipe chegou a 31 somados, na sétima colocação, e se aproximou do Mainz. O adversário ficou estacionado logo acima, com um ponto a mais.

Famalicão bate o lanterna Boavista no Português

Por último, o Famalicão visitou o Boavista no Estádio do Bessa, pela 20ª rodada do Campeonato Português, e venceu por 2 a 0. Os tentos foram marcados por Václav Sejk e Gustavo Sá.

Com o resultado, o time subiu de 12º para nono, agora com 24 pontos. Já o Boavista seguiu em situação muito delicada. A equipe emendou o décimo jogo sem vitória (sete derrotas e três empates) e seguiu na lanterna, com os mesmos 12 conquistados.