Figueiredo vive expectativa de estrear no profissional, mas enfrenta concorrência no Palmeiras

O meio-campista Figueiredo ainda aguarda sua estreia na equipe profissional do Palmeiras. O jogador foi promovido ao grupo de apoio nesta temporada, ao lado de Allan, Benedetti, Luighi e Thalys. Dessa seleção, Figueiredo foi o único que ainda não ganhou minutos com o técnico Abel Ferreira.

Neste começo de temporada, o treinador tem rodado o elenco devido ao calendário congestionado de 2025. Figueiredo foi relacionado para os cinco jogos até o momento, mas não foi acionado pelo treinador. O Verdão adota certa cautela com o jogador, que se recuperou de duas graves lesões no joelho.

Promessa da base palmeirense, o jogador sofreu com duas graves lesões no joelho. A primeira, foi em setembro de 2022, quando rompeu o ligamento cruzado do joelho direito. Um ano e um mês depois, quando estava retornando aos gramados, o meia voltou a sofrer com a mesma lesão, mas do lado esquerdo, e ficou afastado dos gramados até agosto de 2024.

Logo após seu retorno, chamou atenção da comissão técnica e foi relacionado para três jogos, mas ficou apenas no banco.

Figueiredo lida também com a concorrência no setor, que conta com Aníbal Moreno, Fabinho, Richard Ríos e Atuesta, que têm tido oportunidades nas primeiras rodadas. Além disso, recentemente, o Alviverde contratou o volante uruguaio Emiliano Martínez.

Como revelado pelo Palmeiras, os jogadores do grupo de apoio ainda podem atuar pelo sub-20. Figueiredo atuou nas duas primeiras rodadas da Copinha, antes da integração, e depois desceu novamente para disputa das quartas de final, oportunidade em que as Crias da Academia foram eliminadas pelo Grêmio.

Figueiredo segue os treinos no Palmeiras e espera por sua oportunidade. O Palmeiras entra em campo neste domingo, quando enfrenta o Guarani, às 18h30 (de Brasília), pela sexta rodada do Campeonato Paulista. O Verdão é o vice-líder do Grupo D, com oito pontos.