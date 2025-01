Fifa revela bola que será utilizada no Super Mundial de Clubes 2025; veja

A Fifa divulgou nesta sexta-feira (31) as imagens da bola oficial do Super Mundial de Clubes, que será disputado entre junho e julho deste ano.

O que aconteceu

A entidade publicou imagens da bola oficial do torneio, nas cores azul, branco e vermelho, com patrocínio da Adidas. A competição será disputada nos Estados Unidos no meio deste ano, entre 15 de junho e 13 de julho

Bola que será utilizada no Super Mundial de Clubes 2025, da Fifa Imagem: Harold Cunningham/FIFA

O design da bola homenageia a nação anfitriã, os Estados Unidos, incorporando gráficos e emblemas ousados que celebram e refletem a herança do país. Com um fundo perolado, a bola de jogo exibe padrões de blocos com bordas irregulares e estrelas e listras desconstruídas em vermelho, branco e azul em uma homenagem à bandeira do país. - disse a Fifa, em seu site.

"A contagem regressiva começou e a bola está pronta para ir", disse a Adidas, em suas redes sociais. Segundo o site da Fifa, a bola tem uma tecnologia que soma precisão e velocidade, além de uma conexão integrada ao VAR, para ajudar os árbitros em decisões mais rápidas.

Nesta edição, Botafogo, Flamengo, Fluminense e Palmeiras são os representantes brasileiros. O grupo B, que conta com o alvinegro carioca, é considerado o grupo da morte. O Glorioso irá enfrentar Atlético de Madrid, PSG e Seattle Sounders, dos EUA, na primeira fase.