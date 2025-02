Escalação: Corinthians conclui preparação e terá Talles Magno contra o Noroeste

O Corinthians está pronto para enfrentar o Noroeste, pela sexta rodada do Campeonato Paulista. Nesta sexta-feira, o elenco alvinegro treinou no CT Dr. Joaquim Grava e encerrou a preparação para o jogo. O técnico Ramón Díaz conta com desfalques, mas terá a presença do atacante Talles Magno.

O jogador desfalcaria a equipe do Parque São Jorge nesta partida, pois viajaria aos Estados Unidos para resolver questões pessoais com sua documentação. Entretanto, o clube informou que reajustou a programação, e Talles irá ao país norte-americano somente após o clássico contra o Palmeiras, na próxima quinta-feira.

Já os volantes José Martínez e Alex Santana, suspensos, não ficam à disposição. Lesionados, o zagueiro Gustavo Henrique, o volante Maycon e o meia Rodrigo Garro também devem seguir ausentes. Já Matheuzinho, com um incômodo muscular, é dúvida.

Desta forma, a provável escalação do Corinthians tem: Hugo Souza; Léo Mana (João Victor Jacaré), André Ramalho, Cacá e Matheus Bidu; Raniele, André Carrillo, Charles e Igor Coronado; Memphis Depay e Yuri Alberto.

Nas atividades desta tarde, os jogadores realizaram um trabalho tático de enfrentamento. Ainda houve um ensaio de jogadas de bola parada ofensivas e defensivas. O zagueiro André Ramalho destacou a importância de não ter sofrido gols na última rodada do Paulistão, contra a Ponte Preta.

"Era algo que a gente vinha buscando, infelizmente ainda não tínhamos conseguido esse ano. Sabemos da importância da estabilidade defensiva do time. Estamos trabalhando para isso, para que a gente tome menos gols. Felizmente conseguimos isso no jogo passado, que foi tão difícil contra a Ponte Preta. Agora cabe a nós manter o foco para manter essa estabilidade. Vamos seguir trabalhando para vencer os jogos sem tomar gols", afirmou.

O Corinthians enfrenta o Noroeste neste sábado, na Neo Química Arena, pela sexta rodada do Campeonato Paulista. A bola rola a partir das 18h30 (de Brasília) em Itaquera.

O Timão largou muito bem no Estadual. Apesar da derrota no clássico para o São Paulo, a equipe alvinegra soma quatro vitórias em cinco jogos e, inclusive, briga pela ponta da classificação geral do torneio. O Corinthians está na vice-liderança do Grupo A, com os mesmos 12 pontos do líder Mirassol.