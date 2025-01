Em meio a futuro incerto, Giovane é inscrito pelo Corinthians no Paulistão

O atacante Giovane, que vive futuro incerto no Corinthians, foi inscrito pelo clube na Lista A do Campeonato Paulista. Sendo assim, o jogador está à disposição do técnico Ramón Díaz e pode inclusive entrar em campo no jogo contra o Noroeste, neste sábado, na Neo Química Arena, pela sexta rodada do Estadual. A bola rola às 18h30 (de Brasília).

Giovane tem contrato válido apenas até julho deste ano e pode ser negociado ainda neste janela de transferências, além da possibilidade de assinar um pré-contrato com qualquer outra equipe. O Timão até tinha interesse em renovar com o atacante, mas não encontrou um denominador comum com seu estafe.

Ao longo da última temporada, Giovane chegou a ser afastado das partidas do Corinthians em função de sua situação contratual. Sua última aparição em campo foi no fim de outubro, no empate de 0 a 0 com o Flamengo, pela semifinal da Copa do Brasil.

Revelado nas categorias de base do time do Parque São Jorge, o atacante disputou 21 jogos pelo Timão em 2024. Ele, ainda, marcou dois gols. Ao todo, são três bolas na rede em 45 compromissos pelo clube.

Com a inclusão de Giovane, o Corinthians chega a 28 inscritos na Lista A do Paulistão. O clube ainda pode colocar mais dois jogadores na relação. Já a Lista B, reservada a jovens da base e sem limite de atletas, conta com 21 nomes.