Em alta no Corinthians, João Pedro Tchoca se destaca no Paulista com bons números

O zagueiro João Pedro Tchoca está em alta no Corinthians. O defensor de apenas 21 anos tem feito um início promissor no Campeonato Paulista, e os números comprovam o que se vê em campo.

Segundo o Sofascore, plataforma especializada em estatísticas, Tchoca tem até o momento seis desarmes, cinco interceptações e 26 cortes neste Paulistão. O beque também possui um índice de 86% de acerto no passe 71% de eficiência nos duelos (17 de 24).

O atleta acumula três jogos em 2025 até aqui, todos como titular. Tchoca fez seu primeiro gol com a camisa do Corinthians na vitória por 2 a 1 contra o Água Santa, pela terceira rodada do Estadual.

Com passagem pelas categorias de base do Corinthians entre 2019 e 2024, Tchoca foi emprestado para o Ceará na temporada passada. Após bom desempenho no Vozão, o jovem retornou ao Parque São Jorge e desde então tem agradado a comissão técnica no dia a dia.

O contrato de João Pedro com o Corinthians tem validade até final de 2026, com multa rescisória para o mercado internacional avaliada em 100 milhões de euros (cerca de R$ 610 milhões).

Atualmente, além de Tchoca, o Corinthians tem André Ramalho, Cacá e Félix Torres como opções na zaga. O beque Gustavo Henrique, que terminou o ano de 2024 como titular, se encontra no departamento médico.

O Timão volta a entrar em campo pelo Paulistão no próximo sábado, contra o Noroeste, às 18h30 (de Brasília). O confronto acontecerá na Neo Química Arena, em Itaquera.