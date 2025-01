"É sempre uma honra", vibra Wallace Yan após marcar seu terceiro pelo Flamengo no Carioca

A estrela do jovem Wallace Yan brilhou mais uma vez no Campeonato Carioca. Ele saiu do banco de reservas e abriu o caminho para a vitória do Flamengo por 2 a 0 sobre o Sampaio Corrêa, nesta quinta-feira, no Maracanã, pela sexta rodada.

"Muito feliz por estar ajudando o Flamengo. É sempre uma honra fazer gol com esta camisa pesada. É um sonho de criança balançar a rede pelo time de coração. Feliz, trabalhando bastante para fazer esse tipo de coisa dentro de campo, dar o máximo, correr, porque essa camisa pede isso: raça. E o gol vou dedicar para a minha família", afirmou Wallace Yan.

Será que o homem tá feliz!? #DaniloÉDoMengão ? Gilvan de Souza / CRF pic.twitter.com/PJukTl5Tc6 ? Flamengo (@Flamengo) January 31, 2025

Nesta quinta-feira, ele entrou no lugar de Juninho, no segundo tempo, e destravou o jogo. Após cobrança de escanteio, Wallace Yan desviou e fez 1 a 0 no Maracanã. Depois, Alcaraz fechou o placar.

Wallace Yan, de 19 anos, agora tem três gols neste Campeonato Carioca. Ele já havia aparecido bem no início do torneio, quando o Flamengo usou um time recheado de garotos. O atacante marcou na derrota para o Nova Iguaçu, por 2 a 1, e na goleada sobre o Bangu, por 5 a 0.

De olho na Supercopa Rei, o Flamengo usou o time reserva contra o Sampaio Corrêa. Agora, o Rubro-Negro vai enfrentar o Botafogo, neste domingo, às 16h (de Brasília), em Belém, pelo torneio que reúne os campeões do Campeonato Brasileiro (Botafogo) e da Copa do Brasil (Flamengo) do ano anterior.