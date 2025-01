Corinthians x Noroeste: veja informações e prováveis escalações do duelo pelo Paulistão

O Corinthians enfrenta o Noroeste neste sábado, na Neo Química Arena, pela sexta rodada do Campeonato Paulista. A bola rola a partir das 18h30 (de Brasília) em Itaquera.

O Timão largou muito bem no Estadual. Apesar da derrota no clássico para o São Paulo, a equipe alvinegra soma quatro vitórias em cinco jogos e, inclusive, briga pela ponta da classificação geral do torneio. O Corinthians está na vice-liderança do Grupo A, com os mesmos 12 pontos do líder Mirassol.

O técnico Ramón Díaz terá desfalques importantes para a partida. Os volantes José Martínez e Alex Santana, suspensos, não ficam à disposição. O atacante Talles Magno viajará aos Estados Unidos para resolver questões pessoais e também está fora.

Lesionados, o zagueiro Gustavo Henrique, o volante Maycon e o meia Rodrigo Garro também devem continuar como baixas. Já Matheuzinho, com um incômodo muscular, é dúvida.

Já o Noroeste vem de um empate com a Inter de Limeira, por 2 a 2, no Alfredo de Castilho. O Norusca, no momento, é o terceiro colocado do Grupo C, com seis pontos conquistados.

FICHA TÉCNICA



CORINTHIANS X NOROESTE

Local: Neo Química Arena, em São Paulo (SP)



Data: 01 de fevereiro de 2025 (sábado)



Horário: às 18h30 (de Brasília)



Árbitro: João Vitor Gobi



Assistentes: Daniel Luis Marques e Denis Matheus Afonso Ferreira



VAR: Adriano de Assis Miranda

CORINTHIANS: Hugo Souza; Léo Mana (João Victor Jacaré), André Ramalho, Cacá e Matheus Bidu; Raniele, André Carrillo, Charles e Igor Coronado, Memphis Depay e Yuri Alberto.



Técnico: Ramón Díaz

NOROESTE: Felipe Alves; Rodolfo Filemon, Carlinhos e Maycon; Cicinho, Dudu Miraíma, Denner, Thiago Lopes e Maykon Jesus; Pedro Felipe (Luiz Thiago) e Carlão.



Técnico: Paulo Comelli