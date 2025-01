Corinthians terá descanso inferior a regulamento devido à maratona de jogos

O Corinthians terá uma maratona de jogos em fevereiro, mês mais curto do ano, e um caso excepcional de tempo de descanso inferior ao previsto no Regulamento Geral de Competições (RGC) da Federação Paulista de Futebol.

O que aconteceu

O Timão vai entrar em campo nove vezes nos próximos 26 dias. A equipe alvinegra terá sete jogos pelo Paulistão e outros dois pela pré-Libertadores.

Entre 1º e 3 de fevereiro, o Corinthians terá dois compromissos num espaço de 49 horas. No sábado, o clube enfrenta o Noroeste na Neo Química Arena, às 18h30 (de Brasília), enquanto visitará o Novorizontino na segunda.

Os atletas não terão as 60 horas de descanso mínimo entre partidas, previsto no próprio regulamento de competições da FPF. Em nota, a entidade explicou o motivo para as datas muito próximas e afirmou que o modelo foi acertado com o clube antes da divulgação

Com o início do Estadual no dia 15 de janeiro e classificado para a fase preliminar da CONMEBOL Libertadores, o Corinthians também tem ajuste em sua tabela, tendo que disputar a partida da 11ª rodada, que seria entre a 6ª e 7ª rodada, com intervalo menor para uma partida. O cenário foi debatido entre FPF e clube, que esteve de acordo com tal modelo.

FPF, em nota oficial

Por outro lado, o tempo de descanso tem muito mais a ver com uma questão médica do que com as regras da FPF. O período estabelecido entre jogos é uma orientação embasada em estudos sobre recuperação física e mental.

Por isso, o Timão deverá mesclar as escalações entre sábado e segunda, a fim de não sobrecarregar nenhum atleta. Isso significa que os reservas do técnico Ramón Díaz terão mais oportunidade nas próximas duas rodadas.

Se o Corinthians escalar um time numa partida e outro completamente diferente na outra, o clube não está violando o regulamento, referente ao intervalo de 60 horas. Existe também um parágrafo [do RGC], que diz que há uma exceção para essa regra, se o clube pedir uma autorização para o departamento de competições, junto com o laudo médico, confirmando que o atleta tem condições de atuar.

João Henrique Chiminazzo, advogado especialista em direito desportivo

Veja a sequência de jogos do Corinthians