Contratação de ouro: Neymar impulsiona número de sócios e faz Santos reativar loja online

O retorno de Neymar já está gerando frutos para o Santos. Nos últimos dias, o clube viu uma grande euforia entorno da contratação e deve ter resultados financeiros positivos.

O programa de sócios do Peixe disparou. Atualmente já são mais de 63 mil inscritos no Sócio Rei. A categoria Black, a mais cara (com valor mensal de R$ 142,00 para homens e R$ 71,00 para mulheres), está esgotada.

Ainda tem os planos Gold (R$ 45,00 para homens e R$ 22,50 para mulheres) e Silver (R$ 27,00 para homens e R$ 13,50 para mulheres).

Na compra de ingressos, os donos de cartão black tem 100% de desconto e tem prioridade máxima. Na sequência, os bilhetes são liberados para o Gold (75% de desconto) e, depois, para o Silver (50% de desconto).

E o Alvinegro Praiano vem de um ano positivo em relação aos sócios torcedores. Embora tenha disputado apenas o Paulista e a Série B em 2024, o clube registrou o seu melhor desempenho histórico com o Sócio Rei.

De acordo com o relatório anual do programa, o Santos obteve um faturamento de R$20,9 milhões na temporada anterior, o que representa um crescimento de 42%.

Houve também um aumento de 54% nas ativações comparado a 2023, com 72.820. Além disso, mais de 89% das associações foram realizadas sem ajuda humana, sendo 48.1% feita por automação, 41.6% via website e apenas 10.3% na sala de atendimento.

Além disso, a chegada de Neymar também pode impactar na venda de camisas. Nesta quinta-feira, dia em que o craque confirmou que está voltando, o Santos reativou a Santos Store online. Ou seja, o clube voltou a ter uma loja na internet para os torcedores comprarem produtos licenciados sem precisar sair de casa.

O atacante também está usando a sua influência no futebol para tentar contratar jogadores e reforçar o elenco. Ele pediu à diretoria a contratação de Arthur Melo, encostado na Juventus. Fora isso, a possibilidade de atuar ao lado do astro facilitou as chegadas do volante Zé Rafael e do atacante Deivid Washington.

Neymar chega ao Brasil nesta manhã para assinar com o Santos e ser apresentado à torcida na Vila Belmiro. A estreia oficial do atacante deve ser na próxima quarta-feira, contra o Botafogo-SP, pela sétima rodada do Campeonato Paulista.