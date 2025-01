Com Rony, Palmeiras faz atividades táticas e segue preparação para enfrentar o Guarani pelo Paulista

O Palmeiras deu sequência à preparação para o duelo contra o Guarani, pela sexta rodada do Campeonato Paulista. O duelo entre as equipes está marcado para este domingo às 18h30 (de Brasília), no Estádio Brinco de Ouro da Princesa, em Campinas.

O atacante Rony, que teve uma negociação frustrada com o Al-Rayyan, na última quinta-feira, treinou normalmente com o restante do grupo. O jogador de 29 anos ainda não foi relacionado para nenhum jogo do Estadual e aguarda definição de seu futuro.

Emiliano Martínez vive a expectativa de estrear pelo Verdão. O volante, recém-contratado, foi inscrito no Estadual, e defende apenas da decisão de técnico Abel Ferreira para ir a campo em seu primeiro compromisso. Paulinho também é novidade na lista do Estadual, mas ainda não está pronto para jogar, já que se recupera de cirurgia na canela direita.

Atividades táticas e todas as atenções voltadas ao desafio do próximo domingo!

O atacante Felipe Anderson segue se recuperando de dores no púbis e ainda é dúvida para o confronto contra o Guarani. A baixa certa é do atacante Bruno Rodrigues, que ainda trata de uma cirurgia no joelho esquerdo.

O Palmeiras está há dois jogos sem vencer Campeonato Paulista. A equipe empatou sem gols com o Red Bull Bragantino nesta terça-feira e, antes disso, foi superada pelo Novorizontino, por 2 a 1. O Verdão é o vice-líder do grupo D, com oito pontos conquistados, quatro atrás do líder São Bernardo.