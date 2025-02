CBF divulga calendário do Futebol Feminino de 2025; confira detalhes

Nesta sexta-feira, a Confederação Brasileira de Futebol (CBF) divulgou o Calendário das Competições Femininas para 2025. A primeira competição será a Supercopa Feminina, que inicia no dia 9 de março.

Como novidade, a CBF anunciou a Copa do Brasil Feminina, que contará com a participação de 64 equipes das três divisões do Campeonato Brasileiro Feminino. O torneio começa no dia 14 de maio e seguirá até dia 19 de novembro.

DE OLHO NO CALENDÁRIO! ??? A temporada de 2025 vai começar! Confira a agenda de competições do futebol feminino brasileiro deste ano... Preparados? Que venham muitas emoções! ?? pic.twitter.com/VcvuvyeePl ? Brasileirão Feminino Neoenergia (@BRFeminino) January 31, 2025

O Brasileiro A1 será disputado em um período de seis meses, iniciando no dia 23 de março e encerrando no dia 14 de setembro. A competição será paralisada durante a Copa América, que será realizada entre os dias 12 de julho e 2 de agosto, e nas datas fifas.

Já os campeonatos estaduais contarão com um período protegido de 3 de agosto a 14 de dezembro de 2025, sendo concedido a cada Federação a utilização das datas indicadas nesse calendário.

Confira as datas das competições de 2025 para o futebol feminino: