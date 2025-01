Camisa 10 do Santos de Neymar vira 'febre' na Vila Belmiro mesmo com preço elevado

A Neymarmania está de volta à Vila Belmiro. Nesta sexta-feira, dia da apresentação do atacante em seu retorno ao Santos, a loja oficial do clube, no estádio Urbano Caldeira, ficou lotada de torcedores.

Todos queriam uma única peça: a camisa do Santos com o número 10 e o nome "Neymar Jr." nas costas. O item na loja do Peixe na Vila Belmiro, já com a personalização, é vendido a R$ 439,90. Mesmo com o preço alto, filas são formadas na loja para comprar e personalizar a camisa.

Em contato com o Estadão, funcionários da loja garantem que a oferta vai dar conta da demanda. Nem eles nem o Santos divulgaram até o momento os números parciais de venda.

Na sua primeira passagem pelo Santos, Neymar usou a camisa 11. Agora ele irá usar a 10, que estava "no armário" desde que o Peixe caiu para a Série B e voltará a ser utilizada somente agora.

REFORÇO NA LOJA ONLINE

Diante da maior demanda por itens ligados ao Santos, na esteira do anúncio de Neymar, a direção do clube reativou uma parceria com a Netshoes, que volta a operar a Santos Store, loja online oficial do time paulista. A empresa, do grupo Magalu, já fez o gerenciamento do e-commerce entre 2010 e 2021.

"A tecnologia hoje é essencial em qualquer setor de atividade. Com a Netshoes, o Santos ampliará sua conexão direta com o torcedor, facilitando todo o processo de compra dos produtos licenciados. O know-how da empresa, sem dúvida, contribuirá para a consolidação da marca Santos no mercado mundial", disse o presidente do Santos, Marcelo Teixeira.