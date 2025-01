Bragantino x Novorizontino: veja as prováveis escalações e onde assistir

Nesta sexta-feira, o Bragantino enfrentará o Novorizontino pela sexta rodada do Campeonato Paulista. O jogo será no Estádio Nabi Abi Chedid, em Bragança Paulista, às 19h30 (de Brasília).



No Paulistão, o Bragantino venceu apenas uma partida e ocupa a terceira colocação do grupo B com quatro pontos. O Novorizontino também venceu um único jogo, contra o Palmeiras, somando seis pontos na segunda posição do grupo C.

Seu compromisso de sexta-feira à noite é com o Braga no Nabizão! ????#RedBullBragantino pic.twitter.com/sWmpZfhXLS ? Red Bull Bragantino (@RedBullBraga) January 29, 2025

ONDE ASSISTIR



A partida será transmitida pela TNT/MAX.

ÚLTIMOS JOGOS:

Bragantino (3º lugar do grupo B, com 4 pontos): uma vitória, um empate e três derrotas.



Novorizontino (2º lugar do grupo C, com 6 pontos): uma vitória, três empates e uma derrota.

PROVÁVEIS ESCALAÇÕES:

Bragantino



Cleiton; Andres Hurtado, Pedro Henrique, Lucas Cunha (Guzmán) e Juninho Capixaba; Jadsom, Lucas Evangelista, Jhon Jhon e Vinicinho; Thiago Borbas e Isidro Pitta.



Técnico: Fernando Seabra.

Novorizontino



Jordi; Renato Palm, César Martins e Patrick; Rodrigo Soares, Willian Farias, Luís Oyama, Marlon e Patrick Brey; Waguininho e Pablo Dyego.



Técnico: Eduardo Baptista.

ARBITRAGEM:

Raphael Claus será o árbitro principal, com Rafael Tadeu Alves de Souza e Alex Alexandrino de auxiliares. Matheus Delgado Candançan comandará o VAR.