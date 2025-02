Arrepiante e espetacular: imprensa internacional repercute 'Ney Day'

A imprensa esportiva ao redor do mundo repercutiu a reapresentação de Neymar no Santos nesta sexta-feira (31).

O que aconteceu

O portal do jornal espanhol AS deu grande destaque para a apresentação de Neymar na Vila, acompanhando o evento minuto a minuto desde às 16h (de Brasília). Com a manchete "O Herdeiro de Pelé", o AS afirma que Neymar "recebeu uma homenagem à altura dos melhores jogadores de todos os tempos".

Já o conterrâneo Marca classificou a chegada de Neymar como "espetacular", e citou os muitos torcedores que queriam "comprar a camisa de seu filho prodígio", destacando as longas filas formadas na loja oficial do Santos na Vila.

Jornais argentinos também deram destaque ao evento. O Olé, especializado em futebol, publicou a manchete "A histórica apresentação de Neymar no Santos", com flahes dos principais momentos do dia, enquanto o Clarín publicou o vídeo oficial do anúncio feito pelo Santos, em que Neymar "responde" a Pelé dizendo que é uma honra vestir a camisa 10 que foi do Rei do Futebol.

O italiano La Gazzetta dello Sport foi mais um que destacou o vídeo do anúncio, classificando-o como "arrepiante". Já o La Repubblica, em sua página dedicada a esporte, destacou o Neymar dizendo que "o príncipe está de volta".