Após saída de Neymar, Marcos Leonardo brilha em goleada do Al-Hilal

Nesta sexta-feira, o Al-Hilal goleou o Al-Okhdood por 4 a 0, na Kingdom Arena, em jogo válido pela 18ª rodada do Campeonato Saudita. Os gols foram marcados por Marcos Leonardo (duas vezes), Kaio César e Milinkovic-Savic.

No primeiro jogo sem Neymar no elenco, o Al-Hilal não teve problemas para golear o Al-Okhdood. Inclusive, o destaque da equipe foi outro brasileiro, o Marcos Leonardo. Com os dois gols na partida, o atacante se tornou o terceiro lugar na artilharia do Campeonato Saudita, com 12 gols. Ele só está atrás de Cristiano Ronaldo, com 15 tentos, e Karim Benzema, com 13.

Com a vitória, o Al-Hilal chegou aos 46 pontos e se isolou na liderança, abrindo três do Al-Ittihad, segundo colocado. Por sua vez, o Al-Okhdood ficou na 14ª posição, com 15 pontos, apenas um acima do Al-Orobah, primeiro time na zona de rebaixamento.

O Al-Hilal volta a campo nesta terça-feira, às 15h (de Brasília), quando recebe o Persepolis, do Irã, pela sétima rodada da Liga dos Campeões da Ásia. Pelo Campeonato Saudita, o Al-Hilal volta a campo no dia 8, enfrentando o Dhamk, fora de casa. Por sua vez, o Al-Okhdood encara o Al-Ettifaq no próximo sábado, em casa.

Os gols do jogo

Em jogo de amplo domínio do Al-Hilal, o placar foi aberto cedo na primeira etapa. Aos 5 minutos, Kaio César marcou em sua estreia, após passe de Al Harbi que o deixou na pequena área. Continuando a pressão, os líderes do Campeonato Saudita marcaram mais duas vezes antes do intervalo.

Aos 43, Milinkovic-Savic marcou em cobrança de falta. E aos 46, Malcom lançou para Al Tambakti, que com um cabeceio, encobriu o goleiro Paulo Vítor, para Marcos Leonardo empurrar a bola para o gol vazio.

No começo da segunda etapa, aos 10 minutos, Marcos Leonardo fechou o placar: após finalização de Al Harbi, Paulo Vítor espalmou para o meio da área e o atacante brasileiro, mais uma vez, empurrou para o fundo das redes.