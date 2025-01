Allianz terá capacidade reduzida para Palmeiras x Corinthians; veja informações

O Allianz Parque terá capacidade reduzida para os torcedores no clássico entre Palmeiras e Corinthians, que acontece na próxima quinta-feira (06), pela sétima rodada do Campeonato Brasileiro, a partir das 20h (de Brasília).

O gol "norte" será adaptado devido à instalação de um palco em frente ao setor por conta do evento CarnaUol, que acontece no sábado, dia 8. O setor será aberto com restrições de público, o que reduzirá a capacidade da arena em cerca de 25% a 30%.

A fim de garantir o benefício concedido pelo Avanti a seus adeptos, o gol "norte" vai incorporar uma parte da Central Leste, enquanto o setor Superior Norte não será aberto.

A pré-venda, para sócios Avanti, começa a partir deste sábado (01), às 10 horas, por meio do site www.ingressospalmeiras.com.br. A comercialização dos bilhetes para esse público será dividida de acordo com a pontuação do rating de cada associado, classificados de zero a cinco estrelas. A venda geral começa na segunda-feira, às 10 horas. Os valores dos ingressos variam entre R$ 150 e R$250.

Esse será o terceiro jogo do Verdão no Allianz Parque, o segundo com capacidade reduzida. Antes, na estreia do Estadual contra a Portuguesa, o Palmeiras também precisou adaptar os setores devido à montagem de um palco. Enquanto isso, o duelo contra o Novorizontino foi alterado para a Arena Barueri por conta de evento no Allianz.

Antes do clássico, o Palmeiras entra em campo neste domingo (02) para enfrentar o Guarani, pela sexta rodada. As equipes se enfrentam no Estádio Brinco de Ouro da Princesa, em Campinas.