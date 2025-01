Zubeldía comenta chegada de Cédric ao São Paulo: "São oportunidades"

Luis Zubeldía comentou sobre a contratação de Cédric Soares, de 33 anos, para a lateral direita do São Paulo. O comandante tricolor passará a contar com o português, que venceu a Eurocopa de 2016 com sua seleção, no elenco, rivalizando com Igor Vinícius a vaga de titular da equipe.

"São oportunidades. Creio que o Belmonte explicou bem. Falaram para mim: 'Mister, aconteceu isso'. Vamos vê-lo. Vamos vê-lo. Eu trabalho para o clube, meus jogadores sabem, minha comissão sabe, o torcedor sabe. Eu trabalho para o clube. Tomo decisões. Se eu gosto, eu gosto. Se não gosto, não gosto", disse Zubeldía.

Cédric Soares assinou um contrato com o São Paulo válido até abril de 2025. Caso atinja metas estipuladas, haverá a renovação do vínculo até o final da temporada.

"Temos que estar atentos ao mercado para ver se podemos incorporar bons jogadores. Mais que quantidade, bons jogadores. E ao mesmo tempo dar oportunidades a alguns juvenis também", completou o treinador do São Paulo.

Cédric Soares foi contratado para ser uma opção na lateral direita após a saída de Moreira, emprestado ao Porto. Com isso, Mayk, campeão da Copinha com o time sub-20, foi promovido ao profissional e passará a treinar no CT da Barra Funda.

Aos 33 anos, Cédric Soares soma passagens por Sporting, Southampton, Inter de Milão e Arsenal. O jogador já vinha treinando no CT da Barra Funda, focado em se recondicionar fisicamente, uma vez que sua última partida foi em março do ano passado. Ou seja, há quase um ano.

Ainda não se sabe se o lateral direito português já poderá estrear contra o Santos, na Vila Belmiro, no próximo sábado. Cédric Soares ainda aguarda ser regularizado no BID da CBF. Fisicamente o atleta também é uma incógnita, já que está há muito tempo sem atuar oficialmente.