Yara: O que aconteceu com base do Palmeiras pressiona base do São Paulo

As recentes revelações das categorias de base do Palmeiras pressionam a base são-paulina por resultados, afirmou Yara Fantoni no Fim de Papo, nesta quinta (30).

Existe uma pressão muito grande em relação à base do São Paulo muito pelo que aconteceu com a base do Palmeiras nos últimos anos. A base do Palmeiras foi fantástica. Não só por Endrick e Estêvão. Tem Gabriel Veron, Gabriel Menino, Patrick [de Paula]. Foi um momento que o são-paulino viu o adversário revelando e ganhando dinheiro. Então, essa cobrança fica ainda maior.

Yara Fantoni

Ryan Francisco claramente é diferenciado, e deveria ser titular, diz Vitão

Ryan Francisco está pedindo passagem e já merecia ter jogado mais vezes no time profissional do São Paulo, afirmou Vitor Guedes.

Eu fico feliz quando a gente vê um moleque jogando bola tão bem. Sou contra a teoria de que tem que esperar e entrar aos poucos. Acho que deveria ter começado o jogo com ele, já tinha jogado mais vezes. Está pedindo passagem e claramente é diferenciado.

Vitor Guedes

SPFC: Torcida deve cobrar direção por venda de William Gomes, não Zubeldía

Zubeldía não pode ser cobrado pelas decisões sobre vendas de jogadores das categorias de base, afirmou Vitor Guedes.

O Zubeldía faz um bom trabalho. Só na várzea que o treinador decide quando vende e por quanto. Quem decide isso é a diretoria. Então, o 'pau' para mim ou não é na diretoria e não no Zubeldía. [...] Essa crítica [sobre vendas da base] até cabe, mas mais à direção do São Paulo que ao Zubeldía.

Vitor Guedes

Confira os horários das lives do UOL Esporte

08h30 - UOL Esporte News - Eduardo Tironi e o time de colunistas do UOL comentam as principais notícias do dia

09h (Segunda e sexta) - Posse de Bola - Eduardo Tironi, José Trajano, Juca Kfouri, Mauro Cezar Pereira, Arnaldo Ribeiro e Danilo Lavieri debatem os temas da semana.

14h - De Primeira - Luiza Oliveira, PVC e André Hernan revelam os bastidores do mundo da bola.

O Canal UOL também está disponível na Claro (canal nº 549), Vivo TV (canal nº 613), Sky (canal nº 88), Oi TV (canal nº 140), TVRO Embratel (canal nº 546), Zapping (canal nº 64), Samsung TV Plus (canal nº 2074) e no UOL Play.

Assista ao Fim de Papo na íntegra