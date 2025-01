Veja tudo o que você precisa saber sobre o sorteio dos playoffs da Liga dos Campeões

Nesta sexta-feira, às 8 horas (de Brasília), em Nyon (Suíça), a Uefa organizará o sorteio que vai definir os confrontos dos playoffs da Liga dos Campeões 2024/2025.

Oito equipes se classificaram para as oitavas de final, enquanto 16 avançaram aos playoffs. Já as outras 12 restantes se despediram do torneio.

A Uefa adotou o sistema de pontos corridos para a primeira fase da Champions, e cada time disputou oito partidas. Nesta etapa, os oito melhores colocados avançaram diretamente às oitavas de final. Já equipes que ficaram entre o 9º e o 24º lugar garantiram vaga nos playoffs da competição. Quem terminou entre a 25º e a 36º posição deu adeus à competição.

As equipes que disputarão os playoffs são: Atalanta (9º), Borussia Dortmund (10º), Real Madrid (11º), Bayern de Munique (12º), Milan (13º), PSV (14º), Paris Saint-Germain (15º), Benfica (16º), Monaco (17º), Brest (18º), Feyernoord (19º), Juventus (20º), Celtic (21º), Manchester City (22º), Sporting (23º) e Club Brugge (24º).

Os confrontos serão disputados no formato clássico da Liga dos Campeões: jogos de ida e volta, com os times de melhor campanha decidindo em casa. Avança aquele que tiver vantagem na soma dos placares. Em caso de igualdade, o embate será decidido na prorrogação e, se necessário, irá aos pênaltis.

Como vai funcionar o sorteio dos playoffs?

As equipes posicionadas entre a nona e a 16ª posição serão cabeças de chave no sorteio, ou seja, decidem a volta em casa. Diferentemente do habitual, os times foram divididos em pares, tendo a campanha na fase de liga como parâmetro: 9º e 10º, 11º e 12º, 13º e 14º, 15º e 16º, 17º e 18º, 19º e 20º, 21º e 22º e 23º e 24º.

As equipes que somaram mais pontos durante a fase de liga enfrentarão as que somaram menos. O formato é o seguinte: o 9º e o 10º colocados enfrentarão o 23º ou o 24º, e assim por diante.

Além de determinar os confrontos dos playoffs, o sorteio desta quarta determinará o adversário que cada vencedor do mata-mata vai enfrentar nas oitavas de final.

Potential opponents ahead of Friday's draw

Possíveis confrontos

O sorteio pode definir grandes confrontos já na fase de playoffs, com a possibilidade de clássicos nacionais, como Milan x Juventus ou PSG x Monaco. Além disso, é certo que o Manchester City enfrentará o Real Madrid ou o Bayern de Munique.

Como o sorteio já está direcionado de acordo com a classificação das equipes na fase de liga, os times garantidos nas oitavas de final vão saber os possíveis adversários que terão pela frente.

Liverpool (1º) e Barcelona (2º), por exemplo, sabem que enfrentarão times classificados entre a 15ª e a 17ª posição, que são Paris Saint-Germain, Benfica, Monaco e Brest. Ou seja, se o PSG avançar nos playoffs, enfrentará um dos dois primeiros colocados, o que gerará um confronto de peso nas oitavas.

Alguns clássicos nacionais podem se desenhar nas oitavas, dependendo do andamento dos playoffs, como Real Madrid x Atlético de Madrid, Bayern de Munique x Bayer Leverkusen, Juventus x Internazionale e Milan x Internazionale.

Datas da Liga dos Campeões

Sorteio dos playoffs do mata-mata: 31 de janeiro de 2025

Playoffs para o mata-mata: 11 a 19 de fevereiro de 2025

Sorteio do mata-mata: 21 de fevereiro de 2025

Oitavas de final: 4 a 12 de março de 2025

Quartas de final: 8 a 16 de abril de 2025

Semifinais: 29/30 de abril e 6/7 de maio de 2025

Final: 31 de maio de 2025