Transmissão ao vivo de Flamengo x Sampaio Corrêa: veja onde assistir

O Flamengo mede forças com o Sampaio Corrêa hoje (30), 21h30 (de Brasília), no Maracanã, em partida válida pela 6ª rodada da Taça Guanabara.

Onde assistir ao vivo? Band (TV aberta), Premiere (pay-per-view) e Canal Goat (Youtube).

De olho no G4, o Flamengo é o 6º colocado, com sete pontos somados. O Sampaio Corrêa está na 8ª posição, com seis pontos.

Rubro-Negro faz o seu primeiro jogo com o elenco principal no Maracanã em 2025. O time comandado por Filipe Luís superou o Volta Redonda por 2 a 0 na rodada passada.

Do outro lado, o Sampaio Corrêa quer voltar a vencer no Carioca após duas partidas sem vitória. A equipe empatou em 2 a 2 com o líder Maricá na rodada anterior.

Flamengo x Sampaio Corrêa -- Carioca 2025