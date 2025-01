Torcedores invadem coletiva para protestar, mas erram técnico que era alvo

Torcedores do Gimnasia y Esgrima, da Argentina, invadiram a sala de imprensa após a derrota para o San Lorenzo com a ideia de protestar contra o seu treinador, mas erraram o alvo.

O que aconteceu

Os torcedores invadiram a sala de imprensa proferindo insultos e xingamentos no momento em que o experiente técnico Miguel Ángel Russo concedia coletiva e começava a responder às perguntas dos jornalistas sobre a vitória de 2 a 0 sobre o Gimnasia, pelo Campeonato Argentino.

A entrevista foi suspensa por questões de segurança após apenas três perguntas respondidas. A princípio, o experiente técnico de 68 anos ficou surpreso com a invasão e os fortes insultos, mas manteve a calma. "Tranquilo, tranquilo", disse (veja abaixo).

¡INCREÍBLE! Hinchas de Gimnasia interrumpieron la conferencia de prensa de Miguel Ángel Russo con golpes e insultos tras la derrota ante San Lorenzo y la misma fue suspendida. pic.twitter.com/Y4SQeajg5s -- SportsCenter (@SC_ESPN) January 29, 2025

Tudo, porém, fez parte de uma enorme confusão, segundo a imprensa argentina. De acordo com um jornalista da Rádio Belgrano, os torcedores do Gimnasia procuravam o próprio treinador (Marcelo Méndez) para protestar, e nao Miguel Ángel. "A coletiva de imprensa terminou porque alguns torcedores do Gimnasia o insultaram e atacaram pensando que era o técnico do Gimnasia que estava lá. Então o chefe de segurança de San Lorenzo tomou medidas e suspendeu a conferência", disse o repórter.

O jornal argentino Clarín também confirmou que a intenção dos aficionados era atacar o próprio treinador pelo mau desempenho da equipe, que começou o ano com duas derrotas e só venceu dois dos últimos 17 jogos disputados.

Miguel Ángel Russo tem duas passagens pelo Boca Juniors e venceu a Copa Libertadores de 2007 com o time xeneize. Ex-jogador do Estudiantes de La Plata, ele comanda o San Lorenzo desde outubro de 2024.