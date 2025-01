Temporal alaga campo em Santos e jogo da A-2 é paralisado aos 2min; assista

O jogo entre Portuguesa Santista x XV de Piracicaba precisou ser adiado por conta da forte chuva que atingiu a Baixada Santista na noite desta quarta-feira (29).

O que aconteceu

O temporal alagou o campo do estádio Ulrico Mursa e o jogo da Série A-2 do Paulistão ficou impraticável (veja mais abaixo). Os jogadores reclamaram das condições do gramado com a arbitragem e foram atendidos.

O duelo foi paralisado com dois minutos de bola rolando. O árbitro Gabriel Henrique Meira chegou a esperar pouco mais de meia hora, mas a chuva não parou e as condições do campo continuaram péssimas para a prática de futebol.

O árbitro achou que dava para ter jogo



A Federação Paulista de Futebol (FPF) remarcou o jogo para as 15h (de Brasília) desta quinta-feira (30), como determina o regulamento.

O duelo é válido pela quinta rodada da competição. A Portuguesa Santista ocupa a 14ª posição na tabela entre 16 times, com quatro pontos, enquanto o XV é o vice-líder com dez e pode assumir a ponta em caso de vitória.

Veja a nota da FPF:

A Federação Paulista de Futebol informa que a partida entre Portuguesa Santista e XV de Piracicaba válida pela 5ª rodada do Paulistão A2 Sicredi, será retomada nesta quinta-feira (30), às 15h, conforme parágrafo 7 do Artigo 24 do Regulamento Geral das Competições da FPF.



A partida foi paralisada aos 2 minutos em virtude da forte chuva em Santos, que provocou impossibilidade da continuação da partida nesta quarta-feira.