Técnico se confunde e faz seis substituições em jogo no PR: 'Papel a mais'

O ex-meia Tcheco, hoje técnico do Paraná Clube, se confundiu e fez seis substituições em sua equipe na partida contra o Cascavel, válida pelo Campeonato Paranaense e que acabou em 0 a 0.

O que aconteceu

O Paraná acabou o duelo com seis reservas saindo do banco rumo ao gramado do Durival Britto e Silva, palco do confronto. Depois de quatro trocas, Kevin e Leandro Pereira deixaram o campo para as entradas de João Lucas e Joesley em uma única parada.

O número estoura o limite de cinco trocas permitido no regulamento — a alteração adicional só pode ser feita em casos de concussão, algo que não ocorreu na ocasião.

O jogo seguiu normalmente até o apito final, apesar de a transmissão da NSports ter citado o ocorrido ainda na casa dos 38 minutos da etapa final.

O Paraná fez 6 substituições e ninguém percebeu KKKKKKKKKK pic.twitter.com/nHntsmelcF -- Futcantos (@Futcantosfc) January 30, 2025

Tcheco explica: "Não nos atentamos"

O técnico do Paraná explicou o ocorrido na entrevista coletiva. Ele disse que a federação cedeu seis papéis, e não cinco, aos membros da comissão técnica.