Sport oficializa a contratação do atacante Carlos Alberto, ex-Botafogo; veja detalhes

O Sport oficializou nesta quinta-feira (30) a contratação do atacante Carlos Eduardo, que estava no Botafogo. O atleta de 22 anos firmou vínculo com o clube pernambucano até o final de 2028.

O Leão da Ilha adquiriu 60% dos direitos econômicos de Carlos Eduardo pela transferência definitiva. Os valores, no entanto, não foram divulgados pela equipe.

Revelado pelo América-MG, Carlos Eduardo estava no Botafogo desde 2023. Naquela temporada, o atacante realizou 33 jogos, com quatro gols marcados. Em 2024, ele foi emprestado ao RWD Molenbeek, da Bélgica. Por lá, somou 17 partidas e três tentos. O jogador retornou ao Glorioso no segundo semestre e fez parte da equipe campeã da Libertadores e do Campeonato Brasileiro, com dois gols em nove aparições.

Além do atacante, o Sport já anunciou outros sete reforços para a temporada de 2025. Antônio Carlos, Diogo Hereda, Matheus Alexandre, Gonçalo Paciência, Gustavo Maia, Hyoran e Rodrigo Atencio foram as outras contratações do clube.