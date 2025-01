São Paulo: Ryan passa direto em 'prova de fogo' que outros terão dois meses

Ryan Francisco teve menos de 15 minutos em campo contra a Portuguesa no primeiro jogo após o título da Copinha, mas foi o bastante marcar seu primeiro gol como profissional e dar início ao que pode ser uma nova Era no São Paulo.

O que aconteceu

Ao contrário dos companheiros campeões da Copinha que também foram relacionados, Ryan já chegou mostrando suas credenciais para passar no 'teste de fogo' de Zubeldía. O argentino quer decidir dentro dos próximos dois meses quem vai ficar no profissional e quem segue no sub-20.

Já famoso por ser 'gelado' em frente ao goleiro adversário na Copinha, com direito a duas cavadinhas seguidas em pênaltis para dar a vaga na final do torneio ao São Paulo, Ryan provou que pode repetir a dose no profissional. Seu gol, já nos acréscimos, teve ótimo passe de Bobadilla e finalização certeira, quase por cima do goleiro que saía para abafar.

O ponta Lucas Ferreira, seu companheiro no sub-20, foi outro garoto a entrar no jogo e pode ganhar chances após a venda de William Gomes. O jogador, inclusive, só foi negociado com o Porto porque o São Paulo tem confiança em Ferreira e também em Henrique, que já está no profissional.

Outro que pode se beneficiar de uma saída é Maik. O lateral que a princípio não subiria por causa da chegada do português Cédric ganhou novo fôlego após a negociação de Moreira. Ele, porém, vai precisar se provar para Zubeldía nesse período de dois meses.

O meia Matheus Alves fecha o quarteto dos campeões da Copinha que foram relacionados. A situação do meia é mais difícil pois ele tem Rodriguinho na sua frente — e o meia de 20 anos entrou bem no jogo diante da Lusa.

Paulistão 2025 ao vivo no UOL Play e no Canal UOL

Agora você pode assistir ao Campeonato Paulista no UOL Play e no Canal UOL.

São até 7 jogos ao vivo por rodada, com o melhor time de narradores e comentaristas da TV e do streaming.

O Canal UOL está disponível nas principais operadoras de TV a cabo do país e streaming:

Na Claro TV, está no canal 549.

Na Vivo TV, o número é 613.

O Canal UOL também está disponível na Oi TV (canal nº 140), na Sky (canal n° 88), na TVRO Embratel (canal nº 546), na Zapping (canal nº 64), na Samsung TV (canal n° 2074), na Pluto TV e no UOL Play

Para assinar o pacote UOL Play Futebol, clique aqui.