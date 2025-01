Santos desiste de evento no Pacaembu e deve apresentar Neymar só na Vila Belmiro

O Santos desistiu de apresentar Neymar no Mercado Livre Arena Pacaembu nesta sexta-feira. A demora do atacante em voltar para o Brasil frustrou os planos do clube paulista.

O astro brasileiro está com dificuldades para deixar a Arábia Saudita por questões burocráticas. Ele aguarda documentos do Al-Hilal para enfim viajar.

A tendência é tudo seja resolvido ainda hoje, mas não haveria tempo hábil para fazer o evento no Pacaembu. A festa estava agendada para às 11 horas (de Brasília).

Com isso, a apresentação de Neymar deve ocorrer apenas na Vila Belmiro, no final da tarde ou começo da noite desta sexta-feira. O Santos pretende divulgar as informações da festa para os torcedores em breve.

No sábado, o atacante deve estar no Urbano Caldeira para acompanhar o clássico contra o São Paulo, pela sexta rodada do Campeonato Paulista. A bola rola a partir das 20h30.

Já a reestreia de Neymar pode acontecer no dia 5 de fevereiro, quarta-feira, contra o Botafogo-SP. A FPF, aliás, mudou o horário deste compromisso.

A informação foi incialmente divulgada pelo Uol e confirmada pela Gazeta Esportiva.

O jogador de 32 anos chega ao Peixe após defender o Al-Hilal. A sua passagem pela Arábia Saudita foi marcada por lesões. Ele disputou apenas sete partidas pela equipe.

O Neymar defendeu o Alvinegro Praiano de 2009 até 2013. Ao todo, foram 225 jogos e 136 gols pelo clube paulista, além de um título da Libertadores, marcando na final, um da Copa do Brasil e três do Campeonato Paulista.