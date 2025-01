Santos cancela evento no Pacaembu e deve apresentar Neymar apenas na Vila

O Santos cancelou o evento no Pacaembu, mas quer manter a apresentação de Neymar na Vila Belmiro nesta sexta-feira (31).

O Peixe se prepara para uma entrevista coletiva e a festa com a presença do público na Vila para o fim de tarde ou início da noite desta sexta. A ideia é anunciar a venda de ingressos nas próximas horas.

O planejamento inicial era apresentar Neymar também no Pacaembu na manhã desta sexta, mas não haverá tempo hábil para o craque chegar da Arábia Saudita. Ele deve aterrissar em São Paulo na madrugada. Um novo evento no Pacaembu pode ocorrer em outra data.

O Santos aguarda a confirmação do voo de Neymar para anunciar o craque, assim como os detalhes da apresentação. A viagem do astro foi adiada por causa de burocracias: a baixa na rescisão do Al-Hilal, liberação do fisco e do passaporte.

A tendência é que Neymar consiga viajar ainda nesta quinta-feira. Com esse ok do atleta, o Santos anunciaria a contratação e também os detalhes da apresentação na Vila Belmiro. O anúncio está pronto.

Neymar também deve estar presente no clássico contra o São Paulo, sábado (1), na Vila Belmiro. A estreia pode ocorrer diante do Botafogo-SP, quarta, também em Santos.