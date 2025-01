Salto com vara do Brasileiro Indoor terá presença de Thiago Braz

O campeão olímpico Thiago Braz está inscrito na disputa do salto com vara do Brasileiro de Provas Similares ao Indoor 2025, que será disputado neste sábado, em Bragança Paulista, com entrada no Centro Nacional de Atletismo. Lucas Allison Pedro, campeão do último Troféu Brasil, também participará da competição que abre o calendário de 2025 e vale índice e pontos para o ranking mundial.

Braz foi campeão olímpico no Rio 2016 e medalhista de bronze em Toquio 2021. Ele competiu no Troféu Brasil 2024, buscando o índice para os Jogos de Paris, sem sucesso. Na ocasião, estava amparado por liminar da Corte Arbitral do Esporte (CAS) em função de suspensão por doping que já terminou.

"Eu estou no início ainda dos treinamentos e meu intuito é passar pelo indoor, fazendo algumas competições. O foco para essa competição é curtir mesmo. Sei que está valendo vaga para o Sul-Americano e, se conseguirmos, vou pra cima do mesmo modo", disse Thiago Braz, aos 31 anos de idade.

Lucas Alisson Pedro foi o campeão brasileiro, com 5,00 m (Thiago estava fora da disputa por clubes). "A primeira vez que competi com Thiago foi em 2018, em Bragança Paulista, quando eu ainda estava começando. E em 2024. É uma oportunidade única para a gente crescer, de competir com ele e alcançar alturas maiores", afirmou.

Dentre os jovens talentos do salto com vara, estão inscritos no Brasileiro os jovens Julia Santos Calabretti, de 19 anos, Renan Firakawa Akamine, 18 anos, e Aurélio Miguel de Souza Leite, 20 anos. Todos treinam com Alexandre Moratto, que desenvolve a prova no Centro Olímpico, em São Paulo.