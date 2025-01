Ryan Francisco se inspira em Romário para se consolidar no São Paulo: "Extraordinário"

Herói da vitória do São Paulo por 2 a 1 sobre a Portuguesa, nesta quarta-feira, pelo Campeonato Paulista, Ryan Francisco revelou ter Romário como uma de suas maiores inspirações. Vivendo um início de trajetória meteórico como profissional, o atacante tricolor costuma analisar o Baixinho minuciosamente para, quem sabe, seguir os mesmos passos.

"Tenho visto muitos vídeos do Romário, acho que tenho características parecidas. Claro, não chego nem perto do nível dele, porque ele foi extraordinário, mas dentro da área foi um cara calmo, que conseguia fazer as finalizações", disse Ryan.

A frieza do jovem atacante são-paulino deixaria Romário orgulhoso. Acionado na reta final do jogo contra a Portuguesa, Ryan Francisco marcou o gol da vitória de virada aos 46 minutos do segundo tempo, fazendo explodir as arquibancadas ao receber ótimo passe por elevação de Bobadilla, sair cara a cara com o goleiro e bater com categoria, estufando as redes. Foi também seu primeiro gol como profissional.

"Belo passe do Bobadilla, saí cara a cara. Como fiz um bom domínio, consegui olhar para o goleiro e fui muito feliz na finalização", comentou o herói da noite.

Passado o título da Copinha, Ryan Francisco deverá ser integrado à rotina de treinos do elenco profissional nesta semana e ficar à disposição de Luis Zubeldía para o clássico contra o Santos, que será mais um confronto-chave rumo ao sonhado título paulista.

"Meu maior sonho é ser campeão no profissional. Seguir trabalhando muito, com os pezinhos no chão sempre, e o que está por vir Deus está no controle", concluiu.