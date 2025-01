Ryan Francisco, joia do São Paulo, cita inspiração em Romário: 'Característica parecida'

Aos 18 anos, Ryan Francisco surge como uma grande promessa do São Paulo. O jovem foi destaque e artilheiro da última edição da Copa São Paulo de Futebol Júnior, na qual o time tricolor foi o campeão. Após brilhar na base, ele marcou seu primeiro gol entre os profissionais na noite de quarta, na vitória sobre a Portuguesa por 2 a 1. E revelou sua inspiração no futebol.

"Minha maior inspiração... Eu tenho visto muitos vídeos do Romário, que eu acho que é uma característica parecida. Claro, não chego nem perto do nível dele, que foi um cara extraordinário, mas, dentro da área, era um cara calmo, que consegue fazer belas finalizações", disse o jovem, após o triunfo sobre a Lusa.

Depois do primeiro gol marcado na equipe principal do São Paulo, Ryan Francisco já traça planos maiores. "Meu maior sonho é ser campeão no profissional. Vou seguir trabalhando muito, com os pés no chão sempre", discursou.

Com a vitória de virada sobre a Portuguesa, o São Paulo chegou aos 10 pontos no Grupo C do Campeonato Paulista, na liderança da chave. O time de Luis Zubeldía volta a campo no sábado, quando faz clássico contra o Santos, na Vila Belmiro.