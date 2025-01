Rodrygo, Savinho e mais: brasileiros brilham em rodada final da Champions

Imagem: Manu Reino/DeFodi Images via Getty Images

A última rodada da fase de liga da Champions League contou com atuações importantes de jogadores brasileiros.

Goleadores

Cinco jogos contaram com gols brasileiros. Entre as 18 partidas que aconteceram de forma simultânea, 13 tiveram a presença de pelo menos um atleta nascido no Brasil em campo.

Rodrygo, pelo Real Madrid, foi o único a marcar mais de uma vez. O atacante fez dois gols e comandou a vitória sobre o Brest fora de casa.

Em Barcelona x Atalanta, Raphinha foi o responsável pela assistência dos gols espanhóis. No mesmo jogo, Ederson também marcou para a equipe italiana.

Savinho foi considerado o jogador mais importante para a vitória do City. O time inglês começou perdendo para o Brugge, mas o brasileiro ajudou com um gol e uma assistência na virada.

Marlon Gomes, do Shakhtar, marcou contra o Borussia, mas não evitou a derrota. O brasileiro naturalizado italiano Jorginho fez de pênalti para o Arsenal, que venceu o Girona.

Jogos com destaques brasileiros

Barcelona 2 x 2 Atalanta

Raphinha (Barcelona) - 2 assistências

Ederson (Atalanta) - 1 gol

Brest 0 x 3 Real Madrid

Rodrygo (Real Madrid) - 2 gols

Endrick (Real Madrid) jogou



Manchester City 3 x 1 Brugge

Savinho (City) - 1 gol e 1 assistência

Ederson e Matheus Luiz (City) jogaram

Borussia 3 x 1 Shakhtar Donetsk

Marlon Gomes (Shakhtar) - 1 gol

Pedrinho, Pedro Henrique e Vinicius Tobias (Shakhtar) e Yan Couto (Borussia) jogaram

Girona 1 x 2 Arsenal

Jorginho (dupla nacionalidade, Arsenal) - 1 gol

Neto, Gabriel Martinelli e Gabriel Magalhães (Arsenal) jogaram

Outros jogos com atuação de brasileiros

PSV 3 x 2 Liverpool

Mauro Junior (PSV)

Bayer Leverkusen 2 x 0 Sparta Praga

Arthur Augusto (Leverkusen)

Young Boys 0 x 1 Estrela Vermelha

Bruno Duarte (Estrela Vermelha) jogou

Lille 6 x 1 Feyenoord

Alexsandro (Lille) e Igor Paixão (Feyenoord) jogaram

Juventus 0 x 2 Benfica

Douglas Luiz (Juventus) jogou

Inter de Milão 3 x 0 Monaco

Carlos Augusto (Inter) e Vanderson (Monaco) jogaram

Sporting 1 x 1 Bologna

Matheus Reis (Sporting) jogou

Stuttgart 1 x 4 PSG

Marquinhos e Beraldo (PSG) jogaram