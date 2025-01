Reforço do Santos, Neymar posta foto a caminho do Brasil: "Partiu"

Neymar já esta a caminho do Brasil. Na tarde desta quinta-feira, o atacante postou uma foto no avião, junto com seu pai e amigos.

Foto: Divulgação

O ídolo do Peixe deve chegar em São Paulo na manhã desta sexta-feira. Na sequência, ele pega um helicóptero e vai para a cidade de Santos, onde se encontrará com o presidente Marcelo Teixeira e assinará com o time paulista. O vínculo será de seis meses.

No começo da noite, Neymar deve ser apresentado à torcida na Vila Belmiro, com uma grande festa.

Mais cedo, o atacante postou um vídeo confirmando o seu acerto com o Santos. Ele se declarou ao clube e justificou a sua decisão.

O jogador de 32 anos chega ao Alvinegro Praiano após uma passagem frustrante pelo Al-Hilal, da Arábia Saudita. Ele sofreu com lesões e disputou apenas sete partidas pela equipe.

Neymar defendeu o Santos de 2009 até 2013. Ao todo, foram 225 jogos e 136 gols pelo clube paulista, além de um título da Libertadores, marcando na final, um da Copa do Brasil e três do Campeonato Paulista.