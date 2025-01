RB Leipzig contrata Xavi Simons em definitivo

Nesta quinta-feira, o RB Leipzig acertou a compra do meia Xavi Simons, que estava emprestado pelo Paris-Saint Germain. O jogador holandês assina com o clube alemão até 2027. A equipe da Red Bull vai pagar cerca de 81 milhões de euros (R$ 500 milhões) para o time parisiense, somando metas e bônus.

RB Leipzig sign Xavi ? The 21-year-old attacker, who has already played 60 competitive games on loan for the club, has now joined #RBL permanently from @PSG_English! ?? ? RB Leipzig English (@RBLeipzig_EN) January 30, 2025

Xavi Simons surgiu para o futebol cedo, com 16 anos, considerado uma das maiores promessas da época. O meia abandonou as categorias de base do Barcelona para ir ao PSG. Entretanto, sem tempo de jogo na França, pediu para sair da equipe e foi ao PSV, da Holanda, em 2022.

No futebol holandês, Xavi Simons teve destaque e impacto imediato. Com apenas 19 anos, liderou a equipe para o título da Copa da Holanda, além de ser o artilheiro do campeonato nacional. No PSV, foram 48 jogos, 22 gols e 12 assistências.

Após a passagem pelo PSV, o PSG decidiu repatriar a promessa em 2023. Para dar rodagem a Xavi Simons, o clube parisiense o emprestou para o RB Leipzig, onde o meia vive a melhor fase da carreira. Com 60 atuações, o jogador contribuiu com 15 gols e 19 assistências, sendo peça importante no esquema de Marco Rose.

Com Xavi Simons declarando que o RB Leipzig é a sua casa, a equipe alemã passou a janela de transferências buscando um acordo com o PSG, que foi selado nesta quinta-feira. Contudo, a fase do time não é a melhor. Eliminado na Liga dos Campeões, o clube da Red Bull busca reação no Campeonato Alemão, já que atualmente está na quinta posição, com 32 pontos, cinco atrás do Eintracht Frankfurt, primeira equipe na zona de classificação direta para o torneio continental.