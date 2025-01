Raphinha foi o líder em participações em gols na primeira fase da Liga dos Campeões

O Barcelona empatou com a Atalanta, nesta quarta-feira, em 2 a 2, pela oitava rodada da Liga dos Campeões, no Estádio Olímpico Lluís Companys. O brasileiro Raphinha deu duas assistências na partida e terminou a primeira fase da competição como o líder em participações em gols, com 12.

Em oito jogos disputados, Raphinha marcou oito gols e deu quatro assistências. Segundo dados do Sofascore, o brasileiro ainda realizou 26 passes decisivos, criou seis grandes chances e precisou de apenas 55 minutos para participar diretamente de um gol.

? Raphinha foi o líder em Nota, participações em gols e passes decisivos da primeira fase da Champions League 2024/25! ??? ? 8 jogos

? 8 gols (!)

? 4 assistências (!)

? 12 participações em gols (!)

? 55 mins p/ participar de gol (!)

? 26 passes decisivos (!)

? 6... pic.twitter.com/cmk9i2Im4Y ? Sofascore Brasil (@SofascoreBR) January 29, 2025

Com oito bolas na rede, Raphinha ainda foi o terceiro jogador com mais gols marcados, atrás apenas de Robert Lewandowski, também do Barcelona, e Serhou Guirassy, do Borussia Dortmund, ambos com nove tentos anotados.

O brasileiro ainda foi o segundo jogador com mais assistência, empatado com Marcos Llorente (Atlético de Madrid), Mohamed Salah (Liverpool), Igor Paixão (Feyenoord) e Ollie Watkins (Aston Villa), todos com quatro, e atrás somente de Charles De Ketelaere (Atalanta), que tem cinco passes para gol.

Na temporada, Raphinha tem 23 gols e 11 assistências, em 32 jogos.

O Barcelona encerrou a primeira fase da Liga dos Campeões na vice-liderança, com 19 pontos somados, e com vaga direta nas oitavas de final da competição, onde vai encarar Monaco, Brest, Benfica ou Paris Saint-Germain.

A equipe do técnico Hansi Flick volta a campo neste domingo, às 10 horas (de Brasília), quando recebe o Alavés, pela 22ª rodada do Campeonato Espanhol, no Estádio Olímpico Lluís Companys. O Barcelona é o 3º colocado, com 42 pontos somados.