Repórter se manifesta após fala machista de presidente do Atlético-GO

Do UOL, em São Paulo

A repórter Nathália Freitas, da TV Globo/Rádio CBN, se manifestou nas redes sociais após a fala machista do presidente Adson Batista, do Atlético-GO, durante entrevista coletiva na última quarta-feira (29). Ela agradeceu pelas manifestações de carinho e prometeu comentar o caso futuramente.

Oi, galera! Passando para agradecer o carinho e as milhares de mensagens de apoio que recebi. Não consigo agradecer todo mundo individualmente neste momento e nem falar sobre o que aconteceu agora. Assim que for possível, farei. Obrigada!

Nathália Freitas, no X

Presidente também se manifestou

Nathalia, gostaria de expressar minhas desculpas pelo comentário feito durante a entrevista de hoje. Em nenhum momento minha intenção foi ofender ou desrespeitar você, que considero uma profissional de muito bom nível. Entendo que, em situações como essa, o humor pode ser mal interpretado, e lamento profundamente se a brincadeira a fez se sentir desconfortável. Tenho contato profissional com você há quase 10 anos. Sempre tive grande respeito pelo seu trabalho e pela pessoa que é! Quero que saiba que a intenção nunca foi de causar qualquer tipo de constrangimento, mesmo porque a minha postura não foi de te ofender ou diminuir. Repito que jamais tive a intenção de diminuir a sua reputação. Adson Batista, no X

Entenda o caso

Nathália Freitas questionou Adson sobre uma possível saída de Shaylon após o empate entre Atlético-GO e Goianésia, pelo Campeonato Goiano. Adson evitou comentar o assunto e questionou a repórter sobre quem foi bem na partida.

A jornalista respondeu que Alê se "salvou". Adson teve visão contrária e afirmou que a repórter poderia ter dito isso por achar o jogador "bonitinho".

Nathália destacou o profissionalismo e rebateu a declaração de Adson. Ele devolveu dizendo que fez a "brincadeira" por ter liberdade com a repórter.

A jornalista reforçou o incômodo que sentiu com a declaração. Adson, então, se desculpou, mas emendou: "sem barraco". Depois, ainda afirmou que a repórter estava se "vitimizando". Nathália deixou o local em seguida.

Veja o momento