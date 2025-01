Porto vence Maccabi Tel Aviv e conquista vaga nos playoffs da Liga Europa

Nesta quinta-feira, pela oitava e última rodada da fase de liga da Liga Europa, o Porto duelou com o Maccabi Tel Aviv no Estádio Partizan, localizado na Sérvia, e venceu por 1 a 0. O gol foi marcado por Nicolás González.

Com o resultado positivo, a equipe portuguesa alcançou a 18ª posição, com 11 pontos, e conseguiu a vaga nos playoffs. Agora o Porto aguarda o sorteio, que acontece nesta sexta-feira, para conhecer seu adversário. Quem vencer, conquista uma vaga nas oitavas de final. Do outro lado, o Maccabi Tel Aviv se despede da competição. O time terminou em 29º, com seis somados.

O Porto retorna aos gramados na próxima segunda-feira, contra o Rio Ave, pela 20ª rodada do Campeonato Português. A bola rola às 17h45 (de Brasília), no Estádio dos Arcos. Do outro lado, o Maccabi Tel Aviv duela diante do Beitar Jerusalem, pela 21ª rodada do Campeonato Israelense. A partida acontece no Bloomfield Stadium, às 15h30.

O gol da vitória do Porto saiu aos 13 minutos do segundo tempo, com Nicolás González. O jogador recebeu a assistência de João Mário e desviou de cabeça para o fundo das redes.