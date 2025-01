Piquerez volta a jogar pelo Palmeiras após seis meses e mira retomar titularidade na lateral esquerda

O lateral esquerdo Piquerez foi novidade no Palmeiras no empate por 0 a 0 com o Red Bull Bragantino, na última terça-feira. O uruguaio voltou a campo depois de seis meses após se recuperar de uma lesão no joelho esquerdo e teve sua estreia na temporada de 2025.

Piquerez estava fora dos gramados desde julho de 2024. Sua última aparição com a camisa do Verdão foi no dia 17 daquele mês, em derrota por 1 a 0 para o Botafogo, pelo Brasileirão. Naquela ocasião, o atleta teve diagnosticada uma lesão no menisco do joelho esquerdo devido a um trauma no local.

O atleta, então, precisou passar por cirurgia para corrigir o problema. No fim da última temporada, Piquerez entrou de férias mais tarde que o restante do elenco para seguir o cronograma de recuperação e voltou para a pré-temporada dias antes dos demais.

Liberado pelo Departamento Médico do Palmeiras, Piquerez ficou à disposição de Abel Ferreira na derrota por 2 a 1 contra o Novorizontino, que aconteceu na Arena Barueri. Na oportunidade, porém, o camisa 22 ficou apenas no banco de reservas, enquanto Caio Paulista foi o titular.

Em sua ausência, Caio Paulista assumiu a vaga na lateral-esquerda, enquanto tinha a concorrência de Vanderlan no setor. Contudo, Abel Ferreira viu ambos oscilarem. Neste início de temporada, o português inclusive testou Giay, lateral direito, pelo lado esquerdo.

Tentando retomar a titularidade após a lesão, Piquerez segue à disposição do técnico Abel Ferreira para a sequência do Campeonato Paulista. O Palmeiras volta a campo no domingo para enfrentar o Guarani, pela sexta rodada do Estadual. A bola rola às 18h30 (de Brasília), no Estádio Brinco de Ouro da Princesa, em Campinas.