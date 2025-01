Perto do Santos, Deivid Washington faz dois em classificação do Brasil no Sul-Americano sub-20

Nesta quinta-feira, em confronto válido pela quarta e penúltima rodada da primeira fase do Sul-Americano sub-20, o Brasil enfrentou o Equador no estádio Misael Delgado, venceu por 3 a 2 e se classificou à próxima fase. Deivid Washington (2) e Iago Teodoro balançaram as redes para a Amarelinha, enquanto Obando e Kendry Páez descontaram para os equatorianos.

Com o triunfo, a Seleção Brasileira chegou aos seis pontos, na terceira colocação do Grupo B, e se classificou à fase final da competição. As três melhores campanhas de cada chave avançam e, no momento, o quarto colocado é o próprio Equador, com apenas três somados. Desta forma, o Brasil está classificado, pois o primeiro critério de desempate é o confronto direto.

Autor de dois gols da Amarelinha na partida, Deivid Washington é mais um que pode pintar em breve na Vila Belmiro. Após contratar sete atletas em 2025, dentre eles Neymar, o Santos alinha um acordo para contar com o jogador de 19 anos, que pertence ao Chelsea, por empréstimo.

O Brasil volta aos gramados no próximo sábado, às 18h (de Brasília), quando enfrenta a Colômbia. Ao mesmo tempo, o Equador enfrenta a Argentina. Ambos os duelos serão válidos pela quinta e última rodada da fase de grupos do Sul-Americano.

O placar foi inaugurado pelo Brasil logo aos 21 minutos do primeiro tempo. Em cobrança de escanteio de Pedrinho, o goleiro equatoriano saiu mal e a bola sobrou nos pés de Iago Teodoro, que aproveitou a oportunidade e abriu o marcador.

Aos 26 minutos da etapa inicial, a Seleção Brasileira aumentou a diferença. Após receber cruzamento de Pedrinho pela direita, Deivid Washington se antecipou ao marcador na área e arrematou de peixinho para marcar.

O Brasil ampliou a vantagem aos 46 minutos da primeira etapa. Em cobrança de falta de Pedrinho, Deivid Washington desviou de cabeça e anotou seu segundo tento no jogo.

Aos 31 minutos do segundo tempo, o Equador descontou. Ao pressionar a saída de bola brasileira, Obando dividiu com o goleiro Robert e mandou para o fundo das redes.

O Equador chegou ao seu segundo gol aos 38 minutos da segunda etapa. Após o árbitro assinalar penalidade máxima, Kendry Páez assumiu a responsabilidade, bateu e converteu.