Paulistão: veja os melhores momentos de todos os jogos da 5ª rodada

A quinta rodada do Campeonato Paulista chegou ao fim em uma noite de seis jogos. Houve um pouco de tudo no meio de semana no Estadual, que começou com a visita de Jurgen Klopp ao Allianz Parque e chegou ao fim com o brilho de Ryan Francisco no São Paulo.



Assista aos melhores momentos dos jogos da quinta rodada: Palmeiras x Red Bull Bragantino, Novorizontino x Velo Clube, Mirassol x Guarani, São Bernardo x Santos, Noroeste x Inter de Limeira, Ponte Preta x Corinthians, Botafogo-SP x Água Santa e Portuguesa x São Paulo.

Palmeiras x Red Bull Bragantino

Novorizontino x Velo Clube

Mirassol x Guarani

São Bernardo x Santos

Noroeste x Inter de Limeira

Ponte Preta x Corinthians

Botafogo-SP x Água Santa

Portuguesa x São Paulo