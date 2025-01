Paulinho revela evolução em recuperação de lesão, mas diz: "Não tenho um prazo para jogar"

O torcedor do Palmeiras ainda vai ter que esperar para ver o atacante Paulinho em campo. Reforço do clube para esta temporada, o atleta ex-Atlético-MG se recupera de uma cirurgia na canela direita e ainda não tem prazo para retornar a campo, como revelou em sua apresentação no clube, que aconteceu nesta quinta-feira, na Academia de Futebol.

Paulinho se reapresentou ao Palmeiras junto com os demais atletas, no dia 8 de janeiro para a pré-temporada. Ele, porém, ainda não participou dos treinos já que se recupera de uma cirurgia na canela direita. O atacante realizou o procedimento no dia 4 de dezembro.

"Nessas primeiras semanas, tivemos que respeitar um processo de cicatrização do osso. Essa semana fiz um exame que me deu um aval para avançar significativamente na recuperação. Mas não tenho um prazo específico para jogar, mas avançou muito na recuperação e acredito que em breve estarei em campo pelo Palmeiras", disse.

Paulinho disputou grande parte da última temporada com dores. O atleta fez, ao todo 59 jogos, marcou 19 gols e deu quatro assistências. O atacante explicou como aconteceu o problema e revelou as dificuldades ao longo de 2024.

"No ano passado, comecei o ano bem em termos físicos. Em março, mais ou menos, tive um choque no treinamento, que magoou a estrutura óssea da minha canela. Passaram alguns meses e comecei a sentir uma dor, por volta de maio, quase junho e a cada semana a dor aumentava e os médicos estavam me alertando que poderia ser uma fratura por estresse. Mesmo com isso, conseguia treinar e jogar, mas chegou um momento que ficou insuportável e tivemos que entrar com injeções e não conseguia jogar nem treinar sem", contou.

"Fiquei fora dos treinos, só treinava em véspera de jogo. Isso causou uma queda no meu rendimento na forma física, não na parte técnica, porque mesmo assim, mesmo com a lesão, na minha opinião, tive bons números. Me atrapalhou muito no final da temporada, porque já estava insuportável. Estávamos avançando nas competições e tinha aquela cobrança de ter que estar em campo para jogar. Com certeza, me prejudicou muito no ano. Estou muito melhor, não sinto dor nenhuma", revelou.

Por enquanto, o novo camisa 7 acompanha os compromissos do Verdão de longe. O Palmeiras entra em campo neste domingo para enfrentar o Guarani, pela sexta rodada do Campeonato Paulista. A bola rola a partir das 18h30 (de Brasília), no Estádio Brinco de Ouro da Princesa, em Campinas.