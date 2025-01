Paulinho cita Edmundo e Cristiano Ronaldo como inspirações e reforça desejo por títulos no Palmeiras

O atacante Paulinho vive a expectativa de estrear pelo Palmeiras. Na última quinta-feira, o jogador foi apresentado oficialmente na Academia de Futebol e contou sobre alguns dos jogadores que o inspiram em sua carreira, citando Edmundo e Cristiano Ronaldo. O atleta ainda reforçou o desejo de conquistar títulos por seu novo clube.

O novo camisa 7 do Verdão contou que quase foi batizado com o nome de Edmundo, que fez história no Vasco, equipe que revelou Paulinho, e no Palmeiras. Ídolo palmeirense, Edmundo defendeu o Verdão entre os anos 1993 a 1995 e 2006 a 2007.

"Referente a quem me inspirou, tem uma história engraçada. Para quem não sabe, o nome do meu irmão é Romário. Por conta disso, ele é mais velho que eu e, na época que eu nasci, a minha mãe, por raiva do meu pai, queria botar meu nome como Edmundo. O Edmundo tem toda a sua história com o clube que me revelou, que foi o Vasco. Tem toda uma história com o Palmeiras. É um cara que, de uma certa forma, o futebol brasileiro sempre me inspirou pela fome, pela vontade de sempre querer vencer, ganhar títulos. Não só ele como outros jogadores me inspiraram muito", contou.

"Recentemente, a gente teve aí o Cristiano Ronaldo, que fez parte da minha da minha infância. Esteve no auge, no mínimo 10 ou 15 anos, disputando o melhor do mundo. É um cara que também sempre me inspirou e todos esses jogadores vestiram a camisa 7. Enfim, eu vim para o Palmeiras, primeiro de tudo, para ser feliz, buscar títulos, objetivos, tanto coletivos e individuais. Acho que tudo isso é consequência do que a gente faz no dia a dia, da forma que a gente se impõe no jogo. E eu com certeza vou buscar tudo isso para minha carreira", seguiu.

Por enquanto, Paulinho não pode entrar em campo. O atleta se recupera de uma cirurgia na canela direita, procedimento realizado no início de dezembro. Ele se reapresentou ao Verdão junto com o restante do elenco, mas segue programação especial. O jogador, porém, não tem um prazo definido para o retorno.

Sem Paulinho, o Palmeiras entra em campo neste domingo para enfrentar o Guarani, pela sexta rodada do Campeonato Paulista. A bola rola a partir das 18h30 (de Brasília), no Estádio Brinco de Ouro da Princesa, em Campinas.