Palmeiras aprimora saída de bola na Academia de Futebol e Piquerez participa de treinamento

Com o objetivo de reencontrar o caminho das vitórias no Campeonato Paulista, o Palmeiras trabalhou de forma intensa nesta quinta-feira na Academia de Futebol. Sob chuva, a comissão técnica de Abel Ferreira deu ênfase às saídas de bola. O lateral-esquerdo Piquerez, que esteve em campo no empate contra o Red Bull Bragantino, participou do treino normalmente.

O jogador mostrou estar recuperado da lesão no joelho esquerdo e vai ser mais uma opção para o treinador no decorrer do torneio. A atividade contou também com a presença do recém-contratado Emiliano Martínez. Já Felipe Anderson, em recuperação de dores no púbis, cumpriu cronograma com o Núcleo de Saúde e Performance.

A movimentação contou ainda com um trabalho técnico em dimensões reduzidas. O treinador português fez ajustes e aprimorou as construções de jogadas. De olho no compromisso de domingo, contra o Guarani, no Brinco de Ouro, Abel vai aproveitar os treinos da sexta e do sábado para definir a equipe.

O Palmeiras, que iniciou o Estadual com triunfo na estreia sobre a Portuguesa, vem apresentando oscilações no torneio. Com 53% de aproveitamento, o time obteve duas vitórias, dois empates e uma derrota.

O reflexo dessa campanha irregular está na classificação do Grupo D. O time palmeirense contabiliza oito pontos, quatro a menos que o São Bernardo, primeiro colocado.