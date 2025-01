Paulinho herda camisa 7, elogia Abel e vê acerto 'no momento certo'

O Palmeiras apresentou nesta quinta-feira (30) o atacante Paulinho, que assinou com o clube paulista até 2029. O jogador se recupera de uma cirurgia na perna direita e só deve estar à disposição de Abel Ferreira em abril.

Uma camisa tão pesada e grande no futebol mundial. O Palmeiras tentou a minha contratação umas três vezes, e aconteceu no momento certo. Já foi depositada toda a confiança no meu futebol. Abel me ligou antes mesmo da gente acertar [com o Palmeiras]. O reconhecimento de um grande treinador. Me sinto muito honrado e feliz. Paulinho, novo camisa 7 do Palmeiras

A primeira vez o Palmeiras se interessou foi na Olimpíada de 2021, que a gente fez a preparação aqui no CT do Palmeiras. Só que na época eu tava voltando de uma lesão muito grave, e tava me recuperando para jogar a Olimpíada e falei que não podia sair daquela forma da Alemanha. No final da temporada de 2022, apareceram muitos clubes, e meu desejo era ir para o Brasil, e o palmeiras foi um dos clubes, mas ele apareceu depois, e eu já estava apalavrado com o Atlético. Aconteceu no momento certo.

A posição que me sinto mais confortável para jogar, na linha, não especificamente como um 9, mas como um atacante mesmo. O Abel tem uma capacidade imensa de ler os jogadores e estou à disposição para ajudar o Palmeiras em qualquer posição

O Palmeiras desembolsou cerca de 18 milhões de euros (quase R$ 114 milhões) na negociação, que também incluiu Gabriel Menino e Patrick, capitão do sub-20. Nesta janela, o Alviverde também contratou o atacante Facundo Torres e o volante Emiliano Martínez.