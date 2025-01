Na briga para ser titular, Talles Magno desfalca Corinthians e vai aos EUA

Talles Magno vive uma crescente no Corinthians, com mais minutos em campo e sendo artilheiro do clube no Paulistão com três gols. No entanto, terá a boa sequência interrompida para resolver uma questão burocrática nos Estados Unidos.

O que aconteceu

Talles confirmou que será desfalque, após o técnico Ramón Díaz afirmar que ele estaria fora contra o Noroeste, no próximo sábado (1º de fevereiro), na Neo Química Arena. O autor do gol da vitória do Timão sobre a Ponte Preta, pela 5ª rodada do estadual, terá de viajar aos EUA para regularizar seu visto. O país norte-americano está mais rigoroso com as regras para imigrantes desde que Donald Trump assumiu a presidência neste ano.

O jogador está emprestado ao Corinthians pelo New York City, clube que disputa a MLS.

Só um [jogo que vou perder], o de sábado. Eu vou ter que ir lá, pelo Green Card que eu tenho. Preciso entrar de seis em seis meses no país. E esses seis meses batem agora, em fevereiro. Então eu vou amanhã e volto no sábado.

Eu não tenho nenhuma atualização, mas acho que eles [do New York City] estão em pré-temporada. Vou lá também para conseguir assinar um documento para eu ficar um ano fora do país. Não é muito contratual, é mais pelo Green Card que eu tenho, porque eu sou residente americano, então eu tenho que manter essa residência e eu preciso a cada seis meses ir até lá.

Talles Magno, em zona mista

Talles Magno abraça Emiliano Díaz após marcar gol da vitória do Corinthians sobre a Ponte Preta no Estadio Moises Lucarelli Imagem: Diogo Reis/Diogo Reis/AGIF

O atacante ganhou minutos em campo como titular e agrada muito à comissão técnica. Em cinco rodadas, ele foi titular em três jogos e entrou durante os 90 minutos dos outros dois. Ao todo, ele soma 290 minutos neste período.

Ele está nos dando resultados muito bons, está muito bem fisicamente. Agora, ele terá que viajar para os EUA por causa de seu visto, mas retornará muito rapidamente. Gosto porque temos alternativas muito boas no ataque. Vamos continuar trabalhando para melhorar ele e a equipe.

Ramón Díaz, técnico do Corinthians, em coletiva de imprensa

O bom desempenho fez o atacante entrar na briga pela titularidade, principalmente porque Memphis Depay ainda não está 100% fisicamente. O Timão ainda sofre com outros desfalques importantes no momento — caso do meia Rodrigo Garro — que permitem mais variações táticas para o treinador argentino. O 4-3-3 se tornou uma alternativa interessante para Ramón, que pode investir em Talles como uma terceira peça no ataque.