'Modelo Palmeiras' e cuidado: Como São Paulo prepara ascensão de Ryan

O modo com que o Palmeiras tratou Endrick e Estêvão na transição da base para o profissional deve servir de inspiração para o São Paulo conduzir a ascensão de Ryan Francisco, disse André Hernan no De Primeira nesta quinta (30).

O colunista explicou que o São Paulo terá paciência e cautela com o atacante de 18 anos, que também já conta com o apoio de veteranos do clube.

O São Paulo trata o Ryan Francisco como o Palmeiras tem tratado seus garotos - o Endrick e o Estêvão quando subiram. O perfil do Abel Ferreira de ter calma e cautela vai valer para essa garotada, principalmente o Ryan Francisco, que puxa essa molecada que todo mundo quer ver no São Paulo.

Então, a gente não vai ver acontecer algo como o William Gomes no jogo contra o Botafogo. [O São Paulo] vai ter mais cuidado, mais paciência. [...] Outra situação importante é que os mais velhos - Calleri, Oscar, Lucas - já abraçaram o Ryan. E não é aquela coisa de 'chaveirinho'; eles tratam de igual para igual.

André Hernan

