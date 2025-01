Mercado: Flamengo longe de meia, reviravolta com Rony e 'operação Neymar'

A temporada começou, e agora os times se mexem no mercado da bola para montar seus elencos. A quinta-feira (30) teve especulações e confirmações envolvendo alguns dos principais clubes do país.

Veja destaques

Jorginho, do Arsenal, não recebeu qualquer proposta relacionada ao Flamengo Imagem: Marc Atkins/Getty Images

Jorginho no Fla? Não é bem assim... Muito se fala sobre a possibilidade de Jorginho trocar o Arsenal pelo Flamengo — já na atual janela de transferências. Mas a distância para um acordo é, inclusive, física. Segundo Mauro Cezar Pereira, até agora, em momento algum o meio-campista ou quem trabalha representando-o, negociou com o rubro-negro. Um intermediário chegou a procurar o agente do ítalo-brasileiro, não foi apresentada qualquer proposta. Para piorar, não é descartada a possibilidade de renovação do contrato, que termina em 30 de junho, com o time da Inglaterra.

Reforço no São Paulo. Luis Zubeldía comentou sobre a contratação de Cédric Soares, de 33 anos, para a lateral direita do São Paulo. O comandante tricolor passará a contar com o português, que venceu a Eurocopa de 2016, no elenco. Ele vai brigar com Igor Vinícius pela vaga de titular da equipe. "São oportunidades. Falaram para mim: 'Mister, aconteceu isso'. Vamos vê-lo. Eu trabalho para o clube, meus jogadores sabem, minha comissão sabe e o torcedor sabe. Eu tomo decisões. Se eu gosto, eu gosto. Se não gosto, não gosto", disse. Cédric assinou um contrato válido até abril de 2025. Caso atinja metas estipuladas, haverá a renovação do vínculo até o final da temporada.

Rony deve continuar no Palmeiras após negociação com Qatar melar Imagem: Thiago Ribeiro/AGIF

Reviravolta com Rony. O Al-Rayyan não conseguiu concluir a negociação com Rony, que deve se reapresentar ao Palmeiras ainda nesta semana, informou André Hernan no De Primeira. De acordo com o colunista, as duas partes já haviam chegado a um acordo, mas não conseguiram concluir a parte burocrática a tempo. A janela de transferências do futebol qatari se encerra nesta sexta (31), e Rony ainda está no Brasil. "Ele e seu estafe foram comunicados que o negócio não vai dar certo. Então, amanhã ele se apresenta ao Palmeiras e vida que segue", falou Hernan.

Nova saída? O Palmeiras tem em mãos uma proposta de empréstimo (válido até junho de 2026) do Moreirense pelo zagueiro Michel. O acordo não prevê opção de compra. Alvo recente do Talleres, da Argentina, o jovem defensor ainda não deu uma resposta oficial para a investida do clube português, que, por sua vez, tem pressa para fechar o negócio. Com convocações para a seleção brasileira de base, o jovem zagueiro fez sua estreia pelo time profissional em 2021, mas não voltou a atuar pelo time de cima novamente. Ao total, foram cinco jogos.

Neymar está de volta ao Santos, que se prepara para apresentação do astro Imagem: Shaun Botterill - FIFA/FIFA via Getty Images

Retorno confirmado pelo craque. Neymar anunciou que está de volta ao Santos. O meia-atacante agradeceu ao Al-Hilal, mas disse que só o Peixe pode oferecer o carinho que ele precisa neste momento. O contrato será até o dia 30 de junho, e o clube brasileiro tentará convencê-lo a ficar até a Copa do Mundo de 2026.

Operação para apresentação. O Santos prepara uma grande festa na apresentação de Neymar nesta sexta-feira (31), na Vila Belmiro. Na divulgação do evento, porém, o Santos não cita o jogador e trata a cerimônia como "Festa na Vila". O Peixe segura o anúncio do jogador até a assinatura por questões jurídicas. A festa começará às 16h e terá shows de Mano Brown, Projota, Supla, MC GP, KayBlack, Kyan, MC Bin, Mc Lon, Lito Nuwance + Trio de Ferro, DJ Will (Racionais) e DJ Kalfani, Dona Val (mãe do MC Kevin), MC WM e DJ Luan.

Leonardo Jardim deve ser treinador do Cruzeiro, mas há burocracias no negócio Imagem: Anvar Ilyasov/Getty Images

Sucessor de Diniz? O Cruzeiro chegou a um acordo verbal com o técnico português Leonardo Jardim, de 50 anos, mas ainda não dá a negociação como fechada. A Raposa ainda aguarda a liberação imediata do profissional junto ao Al Ain. O treinador ainda negocia com a equipe dos Emirados Árabes — e comandou, inclusive, o time no jogo do campeonato local nesta quinta-feira, contra o Khor Fakkan.

Dupla no Athletico. O Athletico anunciou a contratação por empréstimo do goleiro Santos junto ao Fortaleza. O atleta retorna ao clube depois de quase três anos. Outro que está chegando é o meia Giuliano, que estava livre no mercado após deixar o Santos e reforça uma posição considerada carente no elenco do clube paranaense.